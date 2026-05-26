Oggi pomeriggio, la circolazione ferroviaria nella zona di Piacenza è stata rallentata a causa di persone non autorizzate sui binari. Il ritardo ha coinvolto anche alcuni treni provenienti e diretti verso la Puglia. Trenitalia ha comunicato che il traffico ferroviario è in fase di ripresa, ma si registrano ancora ritardi significativi. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o sulla durata del disagio.

Di seguito la comunicazione di Trenitalia: La circolazione è rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Piacenza. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di variazione: • FR 9639 Milano Centrale (14:30) - Reggio Calabria Centrale (23:53): il treno oggi ferma a Reggio Emilia anziché Reggio Emilia AV Mediopadana e Bologna Centrale superficie anziché Bologna Centrale AV. Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e con un maggior tempo di viaggio superiore a 60 minuti: • FR 9514 Salerno (9:23) - Torino... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Persone sui binari nel piacentino: in forte ritardo anche treni riguardanti la Puglia ELENCO Oggi pomeriggio

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