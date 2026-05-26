Da ieri pomeriggio, i vigili del fuoco stanno conducendo ricerche di una persona scomparsa vicino all’Arno a Castelfranco. Sul posto sono intervenuti anche volontari e altre forze di soccorso. Le operazioni sono ancora in corso e non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi o identità della persona scomparsa.

CASTELFRANCO Dal primo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco stanno effettuando le ricerche di una persona scomparsa. Il posto di comando avanzato è stato posizionato nella zona a ridosso del ponte dell’Arno tra Castelfranco e San Romano dove la persona – secondo le notizie rese note – sarebbe stata vista prima che facesse perdere le proprie tracce. Sulla zona ha sorvolato a lungo l’elicottero dei pompieri, mentre una squadra di sommozzatori ha ispezionato e scandagliato il letto del fiume. Poi le ricerche si sono spostate a terra. Lungo le sponde e nelle zone circostanti l’Arno tra Castelfranco e San Romano dove hanno operato le associazioni di volontariato della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Persona scomparsa vicino all’Arno. Ricerche di pompieri e volontariato

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