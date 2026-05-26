Persona scomparsa vicino all’Arno Ricerche di pompieri e volontariato
Da ieri pomeriggio, i vigili del fuoco stanno conducendo ricerche di una persona scomparsa vicino all’Arno a Castelfranco. Sul posto sono intervenuti anche volontari e altre forze di soccorso. Le operazioni sono ancora in corso e non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi o identità della persona scomparsa.
CASTELFRANCO Dal primo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco stanno effettuando le ricerche di una persona scomparsa. Il posto di comando avanzato è stato posizionato nella zona a ridosso del ponte dell’Arno tra Castelfranco e San Romano dove la persona – secondo le notizie rese note – sarebbe stata vista prima che facesse perdere le proprie tracce. Sulla zona ha sorvolato a lungo l’elicottero dei pompieri, mentre una squadra di sommozzatori ha ispezionato e scandagliato il letto del fiume. Poi le ricerche si sono spostate a terra. Lungo le sponde e nelle zone circostanti l’Arno tra Castelfranco e San Romano dove hanno operato le associazioni di volontariato della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
NASCONDINO NEI COLORI CHALLENGE NEL PARCO DIVERTIMENTI! *Extreme* w/ Snack Club
Notizie e thread social correlati
Persona scomparsa nel Vesuviano, ricerche in corsoDa ieri sera, forze dell'ordine e vigili del fuoco stanno portando avanti ricerche nel Vesuviano per trovarla.
Pistoia: persona scomparsa a Maresca, ricerche di vigili del fuoco, soccorso alpino e cinofiliDa oggi pomeriggio, 7 maggio 2026, sono in corso ricerche sulla montagna pistoiese in località Maresca per una persona scomparsa.
Argomenti più discussi: Persona scomparsa vicino all’Arno. Ricerche di pompieri e volontariato; 25 MAGGIO 2026. Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi; Comunicazione Italiana; Marina Malara, la donna di 66 anni scomparsa nel nulla.
A 27 anni dalla scomparsa del Prof. Massimo D'Antona, resta intatta la forza di un pensiero che ha provato a tenere insieme diritto, lavoro e dignità della persona. L’idea di un lavoro senza aggettivi non è solo una formula: è un modo di guardare al lavoro co x.com
AVVISO DI RICERCA PERSONA SCOMPARSA Si informa la cittadinanza che sono in corso le ricerche di una persona di nazionalità tedesca, di circa 80 anni, scomparsa da Malè dal tardo pomeriggio di ieri. Il Corpo dei Vigili del Fuoco e le Forze dell’ facebook
Come non essere una persona scomparsa reddit
Persona scomparsa nel Vesuviano, ricerche di carabinieri e vigili del fuocoDalla scorsa notte carabinieri e vigili del fuoco sono alla ricerca nel Vesuviano di una persona scomparsa di cui non sono state rese note le generalità. Alle ricerche dei carabinieri di Torre ... ansa.it