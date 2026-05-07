Pistoia | persona scomparsa a Maresca ricerche di vigili del fuoco soccorso alpino e cinofili

Da oggi pomeriggio, 7 maggio 2026, sono in corso ricerche sulla montagna pistoiese in località Maresca per una persona scomparsa. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, soccorso alpino e unità cinofile. Le squadre stanno perlustrando l’area in diverse zone della montagna, senza ancora aver trovato tracce della persona dispersa. La ricerca prosegue con l’obiettivo di rintracciare l’individuo scomparso.

MARESCA (PISTOIA) – Dal pomeriggio di oggi, 7 maggio 2026, sono in corso le ricerche per una persona scomparsa sulla montagna Pistoiese in località Maresca. Stanno operando i vigili del fuoco con gli uomini del distaccamento di San Marcello, il Nucleo SAPR con i droni, il nucleo Cinofili, il nucleo DEDALO del Comando di Prato con strumentazioni in grado di agganciare telefoni in zone dove non vi è copertura, il nucleo TAS ( topografia applicata al soccorso) per il coordinamento delle squadre di ricerca e l’elicottero Drago per la ricerca dall’alto. Sul posto sono presenti anche GdF con squadre di ricerca e un elicottero, gli uomini del Soccorso Alpino, Carabinieri e squadre della Protezione civile.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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