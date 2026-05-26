Persona investita da un treno cancellazioni sulla Venezia-Trieste

Dalle 7:30 la linea ferroviaria Venezia-Trieste è stata sospesa a causa di un investimento. Una persona è stata travolta da un treno, causando l'interruzione del servizio ferroviario tra le due città. Le autorità stanno gestendo la situazione e le operazioni di soccorso sono in corso. La circolazione ferroviaria rimane ferma fino a nuove disposizioni.

Dalle 7 e mezza la linea ferroviaria Venezia-Trieste è interrotta per l'investimento di una persona travolta da un treno. In base alle informazioni la circolazione è stata sospesa tra Portogruaro e Latisana. Le autorità sul posto stavano svolgendo accertamenti. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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INVESTIMENTO IN STAZIONE: MORTO UN 25ENNE TRIESTINO, TRAFFICO FERROVIARIO IN TILT | 10/03/2026

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