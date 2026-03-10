Persona investita da treno in stazione a Monfalcone ritardi fino a 120 minuti sulla Venezia-Trieste

Una persona è stata investita da un treno nella stazione di Monfalcone poco prima delle 6 del mattino. La circolazione sulla linea Venezia-Trieste è stata sospesa e sono stati registrati ritardi fino a 120 minuti, con alcuni treni cancellati e limitazioni di percorso. L'incidente ha provocato disagi significativi per i passeggeri coinvolti.

La tragedia sui binari poco prima delle 6 nella stazione di Monfalcone. Circolazione ferroviaria bloccata per diverse ore sulla Venezia-Trieste con cancellazioni di treni, ritardi e limitazioni di percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Treno Italo investe una persona, l'Alta Velocità si blocca a Firenze: ritardi fino a 120 minuti su tutta la reteL'investimento di una persona avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica nei pressi della stazione di Firenze Rifredi e problemi alla linea elettrica...

Guasto a un treno in stazione Centrale a Milano: ritardi fino a 100 minuti sulle linee per Genova, Bologna e VeneziaUn problema tecnico a un treno in prossimità della stazione Centrale a Milano ha causato forti ritardi sulle linee per Genova, Bologna e Venezia.

Una raccolta di contenuti su Persona investita da treno in stazione...

Temi più discussi: Rallentamenti e cancellazioni dei treni fra Trieste e Monfalcone; Incidente sulla linea ferroviaria tra Conegliano e Sacile, persona investita e uccisa dal treno. Forti ritardi; Ragazzo investito dal treno a Mestre, ripreso il traffico ferroviario: ritardi fino a 90 minuti; Tragedia alla stazione dell'ospedale a Mestre: ?19enne travolto e ucciso dal treno Video.

Tragedia sui binari del FVG: persona investita da un treno, muore sul colpoL’episodio è avvenuto martedì 10 marzo intorno alle ore 6, quando un treno merci in transito ha investito una persona, causando l’immediata sospensione della circolazione per consentire i soccorsi e ... nordest24.it

Rallentamenti e cancellazioni dei treni fra Trieste e MonfalconeCircolazione ferroviaria sospesa per oltre un'oratra Trieste e Venezia con più di una decina di treni regionali cancellati e ritardi per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito ... rainews.it

Schianto in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato e si sono sentite forti esplosioni a chilometri di distanza. Intorno alle 11.20 di oggi, lunedì 9 marzo, un grave incidente ha coinvolto un mezzo pesante nel tratto compreso tra i caselli di Meolo-R - facebook.com facebook

ADESSO [09.03-12:30] #autostrada #A4 #Venezia #Trieste TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE A4 Venezia-Trieste chiusura tratto autostradale Meolo - San Donà di Piave in entrambi i sensi di marcia, (dalle 11:20) per incidente. Uscite obbligatorie Me x.com