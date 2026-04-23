Allacciamento nuova condotta idrica scatta la sospensione idrica a Salerno | i disagi

A Salerno, è prevista una sospensione dell’erogazione dell’acqua a causa di un intervento di allacciamento di una nuova condotta idrica. La società responsabile dei servizi idrici ha comunicato che l’intervento si svolgerà lungo la tratta tra Salerno e Mercato San Severino, precisamente in corrispondenza di un passaggio a livello al km 13+045. La sospensione potrebbe causare disagi ai residenti e alle attività della zona interessata.

Disagi in vista per molti salernitani. La Ausino SpA–Servizi Idrici Integrati fa sapere che dovendo eseguire un intervento di allaccio di una nuova condotta in attraversamento alla tratta Salerno – Mercato San Severino, in corrispondenza del passaggio a livello al km 13+045, sulla condotta.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Doppia sospensione idrica a Salerno: la mappa dei disagiDisagi in vista per i salernitani: a causa dei lavori per la manutenzione in Via Gelso all'altezza civico n° 9, sarà sospesa l’erogazione idrica... Leggi anche: Lavori di manutenzione in pieno centro a Salerno: scatta la sospensione idrica Contenuti e approfondimenti Si parla di: Lavori in corso... a Venaria Reale. Capalbio scalo, nuova condotta idrica in circonvallazione BerlinguerAcquedotto del Fiora investe 210mila euro per bonificare 600 metri di tubazione a Capalbio scalo, garantendo maggiore continuità del servizio idrico. maremmanews.it Una nuova condotta idrica nella frazione: Acquedotto del Fiora investe 210 mila euroIl tratto di condotta idrica interessato dalla bonifica era sotto stretto monitoraggio da parte del Fiora: rilevate frequenti problematiche che comportavano la chiusura del flusso, l’azienda ha pianif ... grossetonotizie.com