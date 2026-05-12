Interventi sulla condotta a Salerno | scatta la sospensione idrica
Giovedì 14 maggio, dalle 10 alle 14, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle strade via Gennaro Stanislao De Crescenzo e via Armando Viviani, a Salerno. La sospensione è dovuta a interventi sulla rete idrica che coinvolgeranno anche le traverse limitrofe. L’interruzione temporanea riguarda esclusivamente questa fascia oraria e queste vie specifiche, senza altri dettagli sulle operazioni in corso.
Per eseguire interventi sulla rete idrica a Salerno, sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 14 maggio dalle ore 10 alle ore 14, alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Gennaro Stanislao De Crescenzo; via Armando Viviani.L'avvisoSalerno Sistemi avverte che “nella fase di ripristino.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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