Interventi sulla condotta a Salerno | scatta la sospensione idrica

Giovedì 14 maggio, dalle 10 alle 14, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle strade via Gennaro Stanislao De Crescenzo e via Armando Viviani, a Salerno. La sospensione è dovuta a interventi sulla rete idrica che coinvolgeranno anche le traverse limitrofe. L’interruzione temporanea riguarda esclusivamente questa fascia oraria e queste vie specifiche, senza altri dettagli sulle operazioni in corso.

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