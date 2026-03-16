Mara Venier contro Teo Mammucari nei corridoi dopo Domenica In | O me o lui la prossima settimana

Dopo la trasmissione Domenica In, Mara Venier ha avuto un confronto acceso con Teo Mammucari nei corridoi, dichiarando:

Mara Venier furiosa con Teo Mammucari dopo Domenica In: "O me o lui la prossima settimana". Il capo autore De Andreis lo avrebbe redarguito negli studi Frizzi e se ci sarà anche domenica prossima, al momento, è una domanda aperta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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“Tu sei un…”. Domenica In, la furia di Mara Venier contro Teo Mammucari dopo quel gestoIl pomeriggio televisivo di Rai 1 ha regalato momenti intensi e anche qualche imprevisto nella puntata del 15 marzo di Domenica In, lo storico...

Approfondimenti e contenuti su Mara Venier

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Mara Venier commossa a Domenica In fa un annuncio importante ma Teo Mammucari la interrompe. Lei: Tu sei un pirla, perché non capisci i momentiLa conduttrice commossa per un cameraman che va in pensione dopo 40 anni viene interrotta da Mammucari con un cartello ironico ... ilfattoquotidiano.it

Domenica In, Mara Venier furiosa con Teo Mammucari: Sei un pirlaMomento di forte tensione a Domenica In durante la puntata del 15 marzo. Mara Venier si commuove salutando uno storico cameraman, ma un gesto di Teo Mammuccari rompe l'atmosfera. movieplayer.it

"Noi eravamo molto amiche da ragazze, poi c'è stato quel lungo periodo in cui in maniera stupida ci siamo allontanate. Abbiamo recuperato tutto, ci siamo raccontate la nostra vita". Mara Venier si è commossa in diretta a Domenica In. La conduttrice ha parlato - facebook.com facebook

Mara Venier in lacrime per il cameraman Marco, in pensione dopo 40 anni in Rai. Poi sbotta con Teo Mammucari: «Sei un pirla» x.com