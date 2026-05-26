Quando si è sotto stress, si avverte spesso il bisogno di pulire casa. Questa azione può ridurre i livelli di ansia e favorire una sensazione di calma. Durante la pulizia, si attivano determinate aree cerebrali che contribuiscono a migliorare l’umore. Inoltre, il movimento fisico aiuta a scaricare l’energia accumulata e a distogliere la mente dai pensieri negativi. La pulizia diventa così un gesto che influisce anche sul benessere psicologico.

Pulire casa aiuta la salute mentale e non sarebbe soltanto una sensazione personale o un’abitudine quotidiana. Sempre più studi e osservazioni collegano infatti ordine e pulizie domestiche a effetti positivi sull’umore, sulla gestione dello stress e sul benessere psicologico generale. Una casa ordinata non rappresenta soltanto uno spazio piacevole dal punto di vista estetico. Per molti esperti può diventare anche il riflesso di uno stato mentale più equilibrato. Al contrario, ambienti molto disordinati o sporchi sembrano associarsi a livelli maggiori di tensione e affaticamento mentale. Alcune ricerche hanno evidenziato come le persone che vivono in spazi caotici possano manifestare livelli più elevati di cortisolo, l’ormone collegato allo stress. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Perché quando siamo stressati ci viene voglia di pulire casa: la spiegazione

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