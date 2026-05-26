Siamo i Me contro te col mutuo Ci hanno offerto il Grande Fratello abbiamo rifiutato Faremmo LOL In tv manca la voglia di rischiare | il fenomeno Casa Abis

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gabriele Abis e Stella Falchi, coppia nota sui social, hanno accumulato circa due milioni di follower tra TikTok e Instagram. Hanno dichiarato di aver rifiutato un’offerta per partecipare al Grande Fratello e di preferire partecipare a programmi come LOL. Hanno anche commentato che in televisione manca la volontà di rischiare, riferendosi alla loro esperienza nel mondo dello spettacolo.

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Gabriele Abis e Stella Falchi sono una coppia nella vita e sul Web e hanno “sbancato” sui social. Per Casa Abis sono due milioni i follower tra TikTok e Instagram. Tutti pazzi delle loro beghe famigliari fuori e dentro casa. I due girano l’Italia con lo spettacolo “Ancora in due” e registrano sold outa. La coppia sposata dal 2020 mette le mani avanti scherzosamente: “Simo i Me contro Te con il mutuo”. “Crediamo che condividere passioni e avere obiettivi comuni sia la base della coppia. Vogliamo amarci e continuare a farlo alimentando così la nostra passione – hanno detto a Il Messaggero -. Siamo molto liberi. Ci diciamo tutto. Quando uno non sarà più innamorato, lo dirà all’altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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