Bambini perfetti al nido ed esplosivi a casa? La spiegazione della pedagogista | A casa si verifica un fenomeno che viene chiamato base sicura

Una pedagogista ha spiegato che molti bambini che si comportano bene al nido mostrano comportamenti più difficili a casa. In un video su Instagram, si parla di un fenomeno chiamato

In un reel pubblicato su Instagram, la pedagogista Claudia Porcelli affronta una scena che molti genitori conoscono bene: al nido il bambino viene descritto come tranquillo, collaborativo, “bravissimo”; a casa, invece, arrivano pianti, opposizione e crisi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Armi ed esplosivi in un bar albanese: finanzieri rintracciano latitante, era in casa di una connazionaleFASANO – Secondo le indagini si aggirava da tempo nel Salento, con documenti falsi, ma era ricercato in ambito internazionale dal 2022: la guardia di...

Fiori secchi perfetti in casa: il trucco che i fioristi non ti hanno mai svelato (ma noi sì)I fiori hanno una bellezza effimera che spesso ci lascia con un pizzico di nostalgia quando appassiscono.

Bambini al nido già a nove mesi: Sostegno concreto alle famigliedi Manuela PlastinaDal prossimo anno didattico, anche i bambini di soli 9 mesi potranno avere un posto al nido La Chiocciola di Troghi, che può ospitare fino a 18 bimbi. L’amministrazione comunale ha ... lanazione.it

Ascoli, più bambini ammessi al Nido ma 77 restano ancora in attesa. L'Arengo costruirà un quarto asilo a Monticelli (grazie a contribuiti per 1,2 milioni)L’Arengo è al lavoro anche per fornire ulteriori risposte. L’amministrazione comunale si è già messa in moto e ha pianificato la duplice scelta di sbloccare la realizzazione, avendo ottenuto un ... corriereadriatico.it