Nidi e scuole dell' infanzia i genitori si rivolgono al Comune | I servizi pubblici non sono costi da comprimere

Molte famiglie si sono rivolte all’amministrazione comunale per esprimere preoccupazioni riguardo ai possibili tagli ai servizi educativi per l'infanzia. La discussione si concentra sul nuovo Documento Unico di Programmazione 2026, che potrebbe comportare modifiche alla riorganizzazione dei nidi e delle scuole dell’infanzia. Le famiglie temono che eventuali riduzioni possano influire sulla qualità del servizio e sui costi sostenuti. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e le risorse dedicate ai servizi pubblici dedicati ai bambini.

La riorganizzazione dei servizi educativi comunali per l’infanzia accende il dibattito. Al centro della discussione c’è il nuovo Documento Unico di Programmazione 2026, che sta sollevando forti preoccupazioni tra molte famiglie ferraresi, temendo per la qualità del servizio educativo, per le. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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