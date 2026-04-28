Maggio di fuoco nelle scuole di Roma | scioperi e didattica a rischio Anche nei nidi convenzionati

A Roma, il mese di maggio si preannuncia turbolento per il settore scolastico, con numerosi scioperi programmati che coinvolgono insegnanti, studenti e il personale dei nidi convenzionati con l’amministrazione comunale. Le azioni di protesta potrebbero influire sull’attività didattica e sulla presenza nelle strutture educative, creando possibili disagi per le famiglie e le scuole. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni che si protrae da tempo nel settore.

Maggio sarà un mese particolarmente “caldo” per le scuole di Roma: sono infatti in programma diverse giornate di sciopero che coinvolgeranno docenti, studenti, e il personale dei nidi convenzionati con Roma Capitale. Con possibili disagi nell’erogazione della didattica.Lo sciopero del 6-7.🔗 Leggi su Romatoday.it

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