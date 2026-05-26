Perché mio figlio strizza spesso gli occhi?

Un bambino di 19 mesi ha iniziato a strizzare spesso gli occhi e a strofinarli da circa una settimana. Non sono stati segnalati altri sintomi come arrossamento o secrezioni. La madre ha notato il comportamento senza altri cambiamenti evidenti nel bambino. Non ci sono indicazioni di traumi o infezioni evidenti. La situazione è stata monitorata senza interventi immediati.

Salve, mio figlio ha 19 mesi e da una settimana circa vedo che strizza spesso gli occhi e tende anche a strofinarli. Questo succede anche a televisione spenta, anzi abbiamo fatto una prova che se solo diciamo “ora accendiamo la tv” lui inizia a strizzarli. Essendo molto piccolo non sa dire se gli fanno male gli occhi o meno. Quindi non saprei dire nemmeno se sia un tic o un disturbo visivo. Ma nel caso sia un problema di vista, a quest’età come funziona la visita visto che non sa parlare ancora? Buongiorno signora, quando un bambino piccolo inizia a strizzare o strofinare spesso gli occhi, le cause possono essere diverse e non sempre legate a un problema visivo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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