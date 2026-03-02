Una madre si rivolge chiedendo perché il suo bambino di cinque anni ha frequentemente occhi arrossati e lacrimanti, specialmente in ambienti chiusi. La donna spiega che questi sintomi si manifestano spesso e desidera capire quale potrebbe essere la causa. Non vengono forniti dettagli su altri sintomi o sulla durata di questa condizione. La richiesta si concentra esclusivamente sui motivi di questa problematica oculare.

Buongiorno, le scrivo perché il mio bambino di 5 anni ha spesso occhi arrossati e che lacrimano, soprattutto in ambienti chiusi. Quale potrebbe essere la causa? Un'allergia? La ringrazio molto. Buongiorno signora, in questi casi consiglio sempre una visita dal pediatra o, in caso di episodi molto frequenti, anche un consulto oculistico. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

Perché mio figlio ha spesso gli occhi arrossati?

