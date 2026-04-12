Massa | uomo aggredito muore sotto gli occhi del figlio 11enne 3 fermi per omicidio

A Massa, un uomo di 47 anni è stato ucciso durante un'aggressione, davanti agli occhi del figlio di 11 anni. La Procura ha disposto il fermo di due uomini maggiorenni, accusati di aver partecipato all'omicidio volontario. La vicenda si è conclusa con tre persone in custodia, mentre si svolgono le indagini per chiarire le dinamiche dell'evento.

AGI - La Procura della Repubblica di Massa ha disposto il fermo di due maggiorenni, con l'accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario per la morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni. Si tratta di Ionut Alexandru Miron di 23 anni e di Eduard Alin Carutasu di 19 anni, entrambi di nazionalità rumena. Analogo provvedimento è stato preso dal Tribunale per i minorenni di Genova nei confronti di un minore. "Ulteriori elementi utili a ricostruire compiutamente l'accaduto - si legge in una nota della Procura - potranno trarsi dall'esame autoptico che sarà eseguito nei prossimi giorni". Nei prossimi giorni davanti al Gip del Tribunale di Massa avranno luogo gli interrogatori di garanzia.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Massa: uomo aggredito muore sotto gli occhi del figlio 11enne, 3 fermi per omicidio Leggi anche: Massa, aggredito in strada: muore davanti al figlio 11enne Aggressione in centro a Massa, 47enne muore sotto gli occhi del figlio di 11 anni(Adnkronos) – Un uomo di 47 anni è morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile a Massa, in seguito a un’aggressione avvenuta intorno all’una...