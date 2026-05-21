Una scultura per Corelli | Nel cuore della piazza Ma non in stile classico La decisione è presa
È stata annunciata la realizzazione di una scultura dedicata a Franco Corelli, che sarà collocata nel cuore di una piazza cittadina. La scelta di stile non segue le linee classiche, e la struttura è pensata anche come un luogo di incontro per le persone. La decisione di realizzare questa opera è stata già formalizzata, e l’installazione è prevista in un’area pubblica, dove la scultura potrà servire anche come punto di aggregazione.
"Una scultura espressamente dedicata a Franco Corelli, ma pensata anche per accogliere persone che possa diventare un punto accogliente oltre che fortemente simbolico". L’amministrazione comunale vuole fare le cose in grande e non collocare una semplice statua in mezzo all’attuale piazza della Repubblica. Per ora sono in corso soltanto dei ragionamenti, ma l’assessore alla cultura, Marta Paraventi, in totale accordo con il sindaco Silvetti, avrebbero già chiarito una serie di punti. A realizzare l’opera dovrebbe essere lo scultore bresciano Giuseppe Bergomi (soltanto omonimo del calciatore campione del mondo nell’82), con cui, in occasione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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