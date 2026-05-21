Una scultura per Corelli | Nel cuore della piazza Ma non in stile classico La decisione è presa

È stata annunciata la realizzazione di una scultura dedicata a Franco Corelli, che sarà collocata nel cuore di una piazza cittadina. La scelta di stile non segue le linee classiche, e la struttura è pensata anche come un luogo di incontro per le persone. La decisione di realizzare questa opera è stata già formalizzata, e l’installazione è prevista in un’area pubblica, dove la scultura potrà servire anche come punto di aggregazione.

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