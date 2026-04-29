Il 7 maggio a Bangkok si terrà l’evento globale “Now Is Your Spark” durante il quale sarà presentato il nuovo Huawei Watch Fit 5. Questo smartwatch rappresenta un’evoluzione della linea, con un design che punta a un look urbano. La presentazione avverrà in un contesto internazionale e coinvolgerà la nuova generazione di dispositivi indossabili dell’azienda.

Huawei alza il sipario su una nuova generazione di dispositivi indossabili, pronta a debuttare il 7 maggio a Bangkok durante l’evento globale “Now Is Your Spark”. Protagonista assoluta sarà la HUAWEI WATCH FIT 5 Series, una linea che punta a ridefinire il concetto di smartwatch, trasformandolo in un oggetto capace di coniugare innovazione tecnologica e linguaggio estetico contemporaneo. Non più solo uno strumento per monitorare attività e salute, ma un accessorio identitario pensato per una quotidianità sempre più connessa e dinamica. Tecnologia integrata per una vita smart. La nuova serie, disponibile nelle varianti Standard e Pro, arriverà in Italia a partire dal 7 maggio 2026 con un pacchetto di funzionalità progettate per semplificare la vita di tutti i giorni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Huawei Watch Fit 5, lo smartwatch evolve in icona di stile urbano

Huawei Watch Fit 5 Vs Watch Fit 5 Pro

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