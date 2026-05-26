Perché l’intelligenza artificiale è la nuova maestra delle discriminazioni di genere

L’intelligenza artificiale, pur essendo considerata una tecnologia all’avanguardia, perpetua gli stereotipi di genere. Spesso, i sistemi di AI sono sviluppati utilizzando dati storici che riflettono discriminazioni passate, portando a risultati che favoriscono o svantaggiano determinati gruppi di genere. Nonostante la sua immagine di innovazione, l’AI si basa su informazioni del passato, rafforzando pregiudizi anziché eliminarli.

È una donna ma non aiuta le donne. È il futuro ma usa gli stereotipi del passato. È la regina indiscussa della modernità ma attinge informazioni dai secoli scorsi. L’intelligenza artificiale è la nuova maestra delle discriminazioni di genere, addestrata con tutto il materiale presente sul web. E il materiale non è solo quello inserito dal 1991, quando Tim Berners-Lee pubblicò il primo sito web in quel del Cern di Ginevra. Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti e di manoscritti digitalizzati. Esatto. Il web è ricco di materiali antiquati, anacronistici (eufemismo), dove la figura della donna non era esattamente ‘emancipata’. Senza scomodare la Bibbia digitalizzata: “Allo stesso modo voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti”, l’AI si ciba di libri come il Malleus Maleficarum (1486). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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