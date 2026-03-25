Adam Smith e l’intelligenza artificiale La nuova ricchezza delle nazioni

Da quotidiano.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

di Paolo Giacomin Marzo 1776. Duecentocinquanta anni fa, Adam Smith pubblicava Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni. L’opera – che il tempo abbreviò in La ricchezza delle nazioni – gli meritò la fama di padre dell’economia e del capitalismo. Lodato dagli animal spirits di ieri e di oggi. Criticato dagli altri. Non previde la rivoluzione industriale alle porte del suo tempo, né le storture di un certo capitalismo. Ma con le sue idee ci confrontiamo ancora e il suo pensiero ha molto da dire nell’era dell’ intelligenza artificiale, pietra filosofale che promette l’alchimia di trasformare i dati in oro, il silicio in potere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

adam smith e l8217intelligenza artificiale la nuova ricchezza delle nazioni
© Quotidiano.net - Adam Smith e l’intelligenza artificiale. La nuova ricchezza delle nazioni

Articoli correlati

Ricchezza, da Musk a Bezos i super-miliardari crescono ancora: spinta da mercati e intelligenza artificialeNel 2025 la ricchezza dei 500 uomini più facoltosi del pianeta ha registrato un aumento senza precedenti.

Intelligenza artificiale, Meloni: "Italia tra le prime nazioni con legge nazionale""L'Italia è tra le prime Nazioni ad essersi dotate di una legge nazionale sull'intelligenza artificiale, all'interno del quale è previsto...

Adam Smith’s Invisible Hand Of The Market Was Never About Greed

Video Adam Smith’s Invisible Hand Of The Market Was Never About Greed

Aggiornamenti e notizie su Adam Smith

Temi più discussi: Adam Smith parla al mondo di oggi, dopo 250 anni; Che cosa resta dell'eredità di Adam Smith; LA RICCHEZZA DELLE NAZIONI A 250 ANNI DALLA PUBBLICAZIONE; Adam Smith e l’intelligenza artificiale. La nuova ricchezza delle nazioni.

adam smith adam smith e lChe cosa resta dell'eredità di Adam SmithA 250 anni dalla «Wealth of Nations», le intuizioni di Adam Smith su produttività, concorrenza e ruolo dello Stato restano una guida sorprendentemente attuale per comprendere la prosperità e i rischi ... cdt.ch

Adam Smith e l’istinto di dominio nell’economia e non soloL’analisi di Paolo Santori (Tilburg University) sulla libido dominandi in Adam Smith, tra orgoglio, persuasione e il contrasto tra società feudale e libero mercato. Segui Money.it su Google Discover ... money.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.