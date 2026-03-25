di Paolo Giacomin Marzo 1776. Duecentocinquanta anni fa, Adam Smith pubblicava Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni. L’opera – che il tempo abbreviò in La ricchezza delle nazioni – gli meritò la fama di padre dell’economia e del capitalismo. Lodato dagli animal spirits di ieri e di oggi. Criticato dagli altri. Non previde la rivoluzione industriale alle porte del suo tempo, né le storture di un certo capitalismo. Ma con le sue idee ci confrontiamo ancora e il suo pensiero ha molto da dire nell’era dell’ intelligenza artificiale, pietra filosofale che promette l’alchimia di trasformare i dati in oro, il silicio in potere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Adam Smith e l’intelligenza artificiale. La nuova ricchezza delle nazioni

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Adam Smith’s Invisible Hand Of The Market Was Never About Greed

Aggiornamenti e notizie su Adam Smith

Temi più discussi: Adam Smith parla al mondo di oggi, dopo 250 anni; Che cosa resta dell'eredità di Adam Smith; LA RICCHEZZA DELLE NAZIONI A 250 ANNI DALLA PUBBLICAZIONE; Adam Smith e l’intelligenza artificiale. La nuova ricchezza delle nazioni.

Che cosa resta dell'eredità di Adam SmithA 250 anni dalla «Wealth of Nations», le intuizioni di Adam Smith su produttività, concorrenza e ruolo dello Stato restano una guida sorprendentemente attuale per comprendere la prosperità e i rischi ... cdt.ch

Adam Smith e l’istinto di dominio nell’economia e non soloL’analisi di Paolo Santori (Tilburg University) sulla libido dominandi in Adam Smith, tra orgoglio, persuasione e il contrasto tra società feudale e libero mercato. Segui Money.it su Google Discover ... money.it

Il volantino del libro di Adam Smith "La ricchezza delle nazioni", pubblicato da Istituto Liberale, che presenteremo LUNEDÌ 23 MARZO nella 354esima serata di Lodi Liberale insieme a Maria Pia Paganelli (Professore di Economia alla Trinity University di San - facebook.com facebook

It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. La spiegazione eterna del perché tutti noi dobbiamo cooperare con gli altri per prosperare. Grazie Adam Smith. @Adam x.com