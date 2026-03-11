Secondo varie fonti giornalistiche, durante l’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran si sarebbe fatto uso di un modello di intelligenza artificiale. La questione riguarda la possibilità che siano stati impiegati algoritmi per decisioni critiche, sollevando preoccupazioni sulla presenza di sistemi automatizzati coinvolti in azioni militari. La discussione si concentra sull’uso di tecnologie di IA in ambito di conflitto e sulle loro implicazioni.

L’intelligenza artificiale è già in guerra. Secondo numerose ricostruzioni giornalistiche, infatti, nell’attacco che Israele e Stati Uniti hanno lanciato contro l’Iran sarebbe stato utilizzato?il modello di A.I. Claude, sviluppato dall’azienda Anthropic, per simulare gli scenari che hanno poi portato ai bombardamenti su Tehran e analizzare i dati di intelligence. Il tutto avveniva mentre l’amministrazione statunitense classificava Anthropic come “fornitore non affidabile” in seguito al rifiuto dell’azienda di fornire i suoi sistemi al Pentagono per guidare armi autonome o addestrare programmi di sorveglianza dei cittadini. Una decisione che ha portato Washington a firmare un contratto con la società rivale, OpenAI, che ha acconsentito all’utilizzo dei suoi servizi per qualsiasi scopo legale con alcune generiche limitazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - E se fosse un algoritmo a decidere chi deve morire? Ecco perché la nuova guerra dell’intelligenza artificiale è già iniziata

Articoli correlati

Matthew McConaughey dichiara guerra all’intelligenza artificiale selvaggia. L’avvocato: “Deve essere remunerato per l’utilizzo della voce e dell’immagine”Matthew McConaughey ha depositato estratti video della sua immagine e registrazioni sonore della sua voce presso l’Istituto americano della proprietà...

In ginocchio da "Mena", oggi c'è chi venera l'intelligenza artificiale e prega con un algoritmoLa nuova religione adora un'entità che consentirebbe agli uomini di diventare parte dell'Ia anziché esserne sopraffatti.

Aggiornamenti e notizie su E se fosse un algoritmo a decidere chi...

Temi più discussi: Cosa resta della presunzione di innocenza nel governo dell'algoritmo? Il Dream Hotel mostra un futuro già presente; Non usare mai ChatGpt come medico. Uno studio rivela gli errori dell’IA, soprattutto nei casi gravi; Intelligenza artificiale, la guerra senza regole degli algoritmi: così si scelgono target e strategie; Viva l’algoritmo!.

Meno alcol, meno fumo, più solitudine digitale. E se il nuovo sballo fosse l’algoritmo?Una volta, per sentirsi vivi, i ragazzi accendevano una sigaretta di nascosto, bevevano il primo bicchiere in compagnia, sfidavano i limiti con trasgressioni che avevano il sapore della ribellione. repubblica.it

Una riproduzione tutt'altro che casuale: come funziona davvero l'algoritmo di SpotifyPerché le piattaforme conoscono così bene i nostri gusti musicali? Quante informazioni raccoglie da un nostro skip? E quali sono i pro e i ... rockit.it

Ho un **coupon ospite per DIDACTA Italia 2026** che, purtroppo, non potrò utilizzare. Se qualcuno fosse interessato a partecipare all’evento, può contattarmi: sarò lieto di **cederlo gratuitamente**. - facebook.com facebook

Ho sempre creduto che l’educazione e la crescita dei figli fosse una responsabilità esclusiva dei genitori. E continuo a pensarla così. Lo Stato, attraverso il potere legislativo del Parlamento, dà le regole ed è poi compito della magistratura giudicare i cittadini c x.com