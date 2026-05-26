Non credo di sbagliare se nel coro di menzogne, mezze verità e complete omissioni sulla strage di Modena ritrovo le stesse ignobili fandonie del massacro di Macerata dove sei anni fa una gang nigeriana fece scempio di una giovane in difficoltà, la Pamela Mastropiero in fuga da una comunità di recupero dei dintorni. Intercettata da una cosca di spacciatori nigeriani che la prendono, la irretiscono, la porano in un appartamento per ucciderla, farla a pezzi, metterla in due trolley. Orrore all'epoca ancora capace di suscitare stupore, indignazione. Oggi non più. A lungo si perdeva tempo a coprire le responsabilità cittadine e il modo era sempre lo stesso, la minimizzazione affidata ai media cui toccava il compito di definire l'omicida e cannibale, al solito, un individuo oppresso, discriminato e, ovviamente, con problemi psichici. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Perché in Italia i criminali etnici sono così amati e l'informazione fin che può copre i loro misfatti?

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