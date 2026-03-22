Pogacar severo | Ogni volta che mi alleno in Italia rischio la vita Sulle strade sono criminali

Tadej Pogacar forse non si presenterà più alla Milano-Sanremo dopo averla vinta. Di certo non si cimenterà più sulle sue strade come ha fatto negli ultimi mesi per prepararsi al meglio, rischiando anche la propria vita: "Il traffico in Italia è criminale.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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