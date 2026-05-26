Perché Ibrahimovic è l'unico superstite dei licenziamenti eccellenti nel Milan | non è un dirigente

Zlatan Ibrahimovic è l’unico tra i dipendenti del Milan a non essere stato licenziato dopo i cambiamenti societari avviati dal nuovo proprietario. La decisione di mantenere l’attaccante svedese, che non ricopre un ruolo dirigenziale, si è verificata in seguito alla mancata qualificazione del club in Champions League. Ibrahimovic continua a far parte del team, mentre altri collaboratori sono stati sostituiti o licenziati.

La rivoluzione del Milan voluta da Gerry Cardinale subito dopo la mancata qualificazione in Champions League non ha toccato Zlatan Ibrahimovic che è rimasto saldamente al proprio posto, braccio destro della RedBird in società. E avrà forte voce in capitolo anche nel nuovo corso rossonero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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