Perché non ci sarà la coreografia dei tifosi del Milan nel derby contro l'Inter | cosa è successo

I tifosi del Milan hanno scelto di non preparare alcuna coreografia per il derby contro l'Inter, pur mantenendo il loro sostegno alla squadra di Allegri. La decisione è stata comunicata prima della partita e riguarda esclusivamente le manifestazioni di tifoseria in tribuna. Nessun altro intervento è stato annunciato, e i supporter hanno continuato a seguire la squadra senza esibizioni visive.

I tifosi del Milan hanno deciso di non realizzare nessuna coreografia in occasione del derby di Milano contro l'Inter garantendo comunque il massimo sostegno alla squadra di Allegri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché in Supercoppa a Riad ci sarà ancora lo sciopero dei tifosi di Inter, Bologna, Napoli e MilanNuovo braccio di ferro tra le tifoserie organizzate e la Lega Serie A: per la Supercoppa Italiana in programma a Riad nuovo sciopero degli ultrà...

Milan, Curva Sud: nessuna coreografia per il derby. Ecco cosa è successo davvero | Pm NewsIn vista del derby tra Milan e Inter la pagina Instagram della Curva Sud rossonera ha pubblicato ieri le informazioni prima della partita facendo...

Contenuti e approfondimenti su Perché non ci sarà la coreografia dei....

Temi più discussi: Chivu: Thuram ha la febbre e non si è allenato... Calha ok, noi avanti con le nostre convinzioni; Stramaccioni legge Milan-Inter: Chi sarà decisivo e perché. Il grande rammarico di Chivu...; Trevisani: L'attacco del Milan? Perché non provare il tridente; Milan-Inter: dispetto o scudetto?.

Perché Milan-Como è stata rinviata e non si gioca oggi dopo mesi di caos tra Serie A e AustraliaLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e l'accordo saltato per giocare la partita in Australia hanno costretto la Lega Serie A riprogrammare il match ... fanpage.it

Milan, Gabbia: Mi schiero dalla parte dei risultatisti. Scudetto? Ci crediamo...Ai microfoni di SportMediaset, Matteo Gabbia ha parlato del momento del Milan in vista della sfida contro il Bologna di domani sera: Risultatista o giochista, da che parte sta? Io vivo bene se ... tuttomercatoweb.com

Tra il Milan e André ci si mette anche… Depay: “Non vendete adesso, molti club verranno” #andré #milan #mercato x.com

“Eleonora non è più interista. Tifa Milan per me!” Samuele Ricci - facebook.com facebook