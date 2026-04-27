Odifreddi sull'attentato a Trump | Se nel '38 ci fosse stato un attentato a Hitler non ci sarebbe stata la guerra

Odifreddi commenta il manifesto dell'"assassino federale gentile" di Cole Tomas Allen a L'aria che tira: "Come tentare di ammazzare Hitler nel '38".🔗 Leggi su Fanpage.it

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