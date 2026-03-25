Gian Carlo Minardi | Se Kimi Antonelli fosse andato in Ferrari oggi non sarebbe nemmeno in Formula 1

Gian Carlo Minardi ha commentato la recente vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1, spiegando che se il pilota fosse passato alla Ferrari oggi, non si troverebbe in questa categoria. Nel suo intervento a Fanpage.it, Minardi ha parlato del rapporto di Antonelli con la famiglia e ha fatto riferimento a un episodio riguardante un possibile approccio da parte di Ferrari e Mercedes.

Gian Carlo Minardi racconta a Fanpage.it chi è davvero Kimi Antonelli dopo la storica vittoria nel GP di Cina di Formula 1 2026: dal legame con la famiglia del 19enne bolognese al retroscena Ferrari-Mercedes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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