Perché Ferrari ha perso 5 miliardi in Borsa dopo la presentazione della prima elettrica

Da cdn.ilfaroonline.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ferrari ha registrato una perdita di 5 miliardi di euro in Borsa dopo aver presentato la sua prima vettura completamente elettrica. La presentazione è avvenuta in occasione di un evento a cui hanno partecipato il Presidente della Repubblica e un pontefice. La vettura è stata mostrata durante un tour istituzionale. La perdita si è verificata nel giorno successivo alla presentazione, senza ulteriori dettagli sulle cause finanziarie.

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Maranello, 26 maggio 2026 – Ferrari ha presentato la sua prima auto completamente elettrica. È stata mostrata anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a Papa Leone XIV, in un tour istituzionale che ha accompagnato il debutto della vettura elettrica di Maranello. Ma la Borsa non ha applaudito. Il titolo del Cavallino Rampante è sceso fino all’8% nelle contrattazioni a Milano, prima di ridurre parte delle perdite e chiudere intorno al -6%. Ai minimi della seduta, il calo ha cancellato circa 5 miliardi di euro di valore di mercato, un segnale netto della freddezza con cui gli investitori hanno accolto il debutto della nuova Ferrari Luce. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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