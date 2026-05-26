Perché dovremmo prenderla? Ma se mi ha chiamato lei | la telefonata Comolli-Gasp e le sue slidding doors

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'estate scorsa, prima di confermare l’attuale allenatore, un dirigente della Juventus chiamò il tecnico della Roma. La conversazione tra i due si svolse prima che la decisione ufficiale venisse annunciata. La telefonata si inserisce in un contesto di trattative e cambi di panchina, con scambi di messaggi e richieste tra le parti coinvolte. Non ci sono ulteriori dettagli sui contenuti o sugli esiti di quella chiamata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una telefonata ti allunga la vita, diceva un vecchio spot della Sip con Tullio Solenghi. A volte invece te la stravolge in toto, facendoti prendere in un nanosecondo decisioni che con il tempo diventano sentenze. È quello che è successo a Gian Piero Gasperini e Damien Comolli, protagonisti di un breve colloquio estivo via etere che ha cambiato i destini di entrambi. Una telefonata che, a ripensarci oggi, ha indirizzato la corsa verso la Champions League 2026-27. Che Gasperini giocherà con la sua Roma mentre la Juventus dell’ad francese no, retrocessa in Europa League. Inizio giugno 2025, la Juventus ha da poco ottenuto il quarto posto a un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

perch233 dovremmo prenderla ma se mi ha chiamato lei la telefonata comolli gasp e le sue slidding doors
© Gazzetta.it - "Perché dovremmo prenderla?", "Ma se mi ha chiamato lei": la telefonata Comolli-Gasp e le sue slidding doors
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Garlasco, perché secondo la procura Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi: «Lei ha rifiutato le sue avance»Secondo l’accusa, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi nella sua abitazione di via Pascoli a Garlasco.

Garlasco, perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi: «Lei ha rifiutato le sue avance»A Garlasco, nel 2007, Chiara Poggi è stata trovata morta nella sua casa di via Pascoli.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web