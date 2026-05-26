L'estate scorsa, prima di confermare l’attuale allenatore, un dirigente della Juventus chiamò il tecnico della Roma. La conversazione tra i due si svolse prima che la decisione ufficiale venisse annunciata. La telefonata si inserisce in un contesto di trattative e cambi di panchina, con scambi di messaggi e richieste tra le parti coinvolte. Non ci sono ulteriori dettagli sui contenuti o sugli esiti di quella chiamata.

Una telefonata ti allunga la vita, diceva un vecchio spot della Sip con Tullio Solenghi. A volte invece te la stravolge in toto, facendoti prendere in un nanosecondo decisioni che con il tempo diventano sentenze. È quello che è successo a Gian Piero Gasperini e Damien Comolli, protagonisti di un breve colloquio estivo via etere che ha cambiato i destini di entrambi. Una telefonata che, a ripensarci oggi, ha indirizzato la corsa verso la Champions League 2026-27. Che Gasperini giocherà con la sua Roma mentre la Juventus dell’ad francese no, retrocessa in Europa League. Inizio giugno 2025, la Juventus ha da poco ottenuto il quarto posto a un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Perché dovremmo prenderla?", "Ma se mi ha chiamato lei": la telefonata Comolli-Gasp e le sue slidding doors

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