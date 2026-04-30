Garlasco perché secondo la procura Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi | Lei ha rifiutato le sue avance

Da open.online 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’accusa, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi nella sua abitazione di via Pascoli a Garlasco. La motivazione indicata è il rifiuto da parte della ragazza di approfondire una relazione con l’uomo. La procura ha evidenziato questa motivazione come elemento centrale nel procedimento giudiziario. L’attenzione si concentra sui dettagli delle dichiarazioni e delle prove raccolte durante le indagini.

Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi nella villetta di via Pascoli a Garlasco perché la ragazza avrebbe rifiutato le sue avance. Per questo l’ha colpita ripetutamente alla testa con un corpo contundente. Poi ha gettato il suo corpo in cantina e ha continuando a colpirla con altri 4-5 colpi. Questa la ricostruzione fornita dalla procura di Pavia nell’ avviso di garanzia nei confronti di Sempio anticipata dall’ AdnKronos e dalla quale si capisce perché gli contestino anche le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. La ricostruzione dell’avviso di garanzia. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, «con l’aggravante di aver commesso il fatto...🔗 Leggi su Open.online

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