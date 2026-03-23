Juventus nuovi acquisti per Spalletti e due bocciati lasciano in estate? Si o no – VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon

Juventus, “nuovi acquisti” per Spalletti e due bocciati lasciano in estate? Si o no. Il video con Chiara Aleati e Marco Baridon. Nell’ultima puntata del format “Sì o no?”, trasmessa sul canale YouTube di .com, i giornalisti Marco Baridon e Chiara Aleati hanno analizzato le nuove gerarchie offensive della Juventus. Il dibattito si è concentrato sul paradosso dei “nuovi acquisti” fatti in casa: Dusan Vlahovic e Arek Milik. I due attaccanti, reduci da lunghissimi stop forzati, rappresentano per Luciano Spalletti le vere risorse su cui puntare per la volata Champions, superando nelle preferenze i colpi del mercato estivo. GUARDA QUI IL VIDEO Il confronto ha evidenziato una spaccatura netta all’interno della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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