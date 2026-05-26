Per Riccione si prepara un ponte da sold out grazie agli eventi sportivi
A Riccione si prevede un ponte di primavera quasi tutto esaurito, con le strutture sportive che registrano il tutto esaurito. Gli eventi sportivi programmati portano un incremento di presenze nella località, che si prepara a ricevere numerosi visitatori. Le prenotazioni per alberghi e impianti sportivi sono in aumento, segnalando un afflusso elevato durante il periodo festivo. La città si prepara a gestire un afflusso di turisti legato agli eventi sportivi in programma.
Un altro ponte di primavera che si annuncia già da tutto esaurito per le strutture sportive di Riccione. In arrivo da tutta Italia migliaia di sportivi pronti a cimentarsi nei prossimi giorni in gare, tornei e iniziative sportive: dal calcio al basket, dalla vela al tennis, dal bridge al tennis. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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