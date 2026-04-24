Roma si prepara al 25 aprile | cortei eventi istituzionali e sportivi

Roma si prepara a celebrare il 25 aprile con un calendario vario di iniziative. Sono previste diverse manifestazioni, tra cortei, eventi ufficiali e appuntamenti sportivi, coinvolgendo numerosi quartieri della città. Dal centro storico alle zone periferiche, come Piramide, Centocelle e Quarticciolo, si susseguono attività e incontri dedicati alla ricorrenza. La giornata si svolgerà con partecipazione diffusa e varie modalità di commemorazione.

Roma, 24 aprile 2026 – Roma celebra il 25 aprile con diversi cortei, eventi istuzionali e sportivi. Dal centro alle periferie sono diversi i quartieri coinvolti, dalla zona di Piramide fino a Centocelle e Quarticciolo. La macchina della sicurezza sarà imponente per garantire lo svolgimento di tutte le iniziative. I dettagli del piano saranno messi a punto oggi nel corso di un tavolo tecnico che si terrà in Questura. La giornata si aprirà con la tradizionale cerimonia all’Altare della Patria alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato. L’area di piazza Venezia sarà presidiata dalle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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