Inter U23 il Vicenza si prepara per la possibile festa promozione | stadio sold-out

Il Vicenza si appresta a giocare una partita importante contro l’Inter U23, con lo stadio che si prepara a registrare il tutto esaurito. La squadra sta affrontando questa sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, mentre i tifosi si mobilitano in massa per sostenere la squadra nel momento decisivo della stagione. La partita si terrà nel prossimo fine settimana.

Inter News 24 . Il countdown per il ritorno nel calcio che conta è ufficialmente iniziato per la città di Vicenza. La sfida casalinga contro l’ Inter U23, valida per il campionato di Serie C, ha scatenato una vera e propria caccia al biglietto, trasformando lo storico stadio “Romeo Menti” in una polveriera di entusiasmo. La risposta del pubblico veneto è stata travolgente: i tagliandi sono stati polverizzati in appena mezz’ora, segnando un sold out record che testimonia la voglia di grande calcio della piazza biancorossa. Il Vicenza a un passo dal Sogno. Il motivo di tale frenesia ai botteghini è chiaro: il Vicenza è a un passo dalla promozione ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Arbitro Vicenza Inter U23, designato il fiscietto del match che può sancire la promozione in B dei biancorossidi Redazione Inter News 24Arbitro Vicenza Inter U23, designato il fiscietto del match valido per la 32a giornata del girone A di Serie C.

Vicenza-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streamingVicenza-Inter U23 monday night della trentaduesima giornata del Girone A di Serie C: le formazioni, il canale tv e dove vedere il match in diretta streaming. calciomercato.com

L.R. Vicenza – Inter U23 sold outLa società L.R. Vicenza è lieta di informare che in occasione della partita L.R. Vicenza-Inter U23, incontro valevole per la trentaduesima giornata di Serie C Sky Wifi, tutti i settori dello Stadio ... biancorossi.net

