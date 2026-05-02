Genoa De Rossi focalizza già il prossimo mercato | Il grosso è raggiunto ed è importante capire cosa dovremmo fare questa estate Loro giocheranno più spesso ora

Prima della partita contro l’Atalanta, valida per la 35ª giornata di Serie A, l’allenatore del Genoa ha commentato la situazione della squadra e ha menzionato che il grosso del mercato è stato già affrontato. Ha sottolineato l’importanza di valutare cosa fare durante l’estate e ha aggiunto che i giocatori inizieranno a giocare più frequentemente ora. La sua dichiarazione è stata rilasciata a Sky prima di questa sfida di campionato.

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