guerra in iran meloni provoca il pd alla camera sui bombardamenti che se li fa presidente usa dem va bene

Durante un intervento alla Camera sulla guerra in Iran, Giorgia Meloni ha rivolto alcune critiche al Pd, sostenendo che se i bombardamenti sono approvati dal presidente degli Stati Uniti, per il partito di opposizione va bene. La leader di Fratelli d’Italia ha anche commentato le posizioni del Pd sui temi legati al conflitto e alla politica internazionale. La discussione si è concentrata sulle responsabilità e sulle scelte politiche in atto.

La guerra in Iran fomenta lo scontro politico fra Meloni e l’opposizione: alla Camera la premier ha risposto duramente in particolare al Pd, che le chiedeva di assumere una posizione netta nei confronti dell’attacco Usa-Israele. Nel suo intervento, Meloni ha accusato il centrosinistra di applicare un doppio standard quando si parla di interventi militari e diritto internazionale. In sintesi, secondo il ragionamento della premier, per il Pd le bombe democratiche vanno bene, mentre quelle repubblicane no. Guerra in Iran, Giorgia Meloni alla Camera Nella giornata di mercoledì 11 marzo la presidente del Consiglio ha parlato prima al Senato e poi alla Camera alla vigilia del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

