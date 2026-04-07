Nel fine settimana pasquale, il Partito Democratico di Pistoia ha aperto ufficialmente la sua nuova sede nel centro storico, in via degli Orafi 32. L'inaugurazione si è svolta con la presenza di alcuni rappresentanti del partito e cittadini, senza eventi pubblici o cerimonie ufficiali. La sede si trova in un edificio situato nel cuore della zona storica della città.

Nel fine settimana pasquale il Partito Democratico di Pistoia ha inaugurato la nuova sede cittadina in via degli Orafi 32, nel cuore del centro storico. "Un momento partecipato e significativo, che segna l’inizio di una nuova fase per il partito – fanno sapere da casa dem – sempre più radicato nella città e aperto alla comunità". Nell’occasione erano presenti Stefania Nesi, candidata sindaco per il Partito Democratico alle prossime primarie, nonché il suo sfidante Giovanni Capecchi, che rappresenta l’area progressista della coalizione. "L’idea per una nuova sede sulla quale stiamo lavorando da tempo – dichiara la segretaria comunale del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurata la sede dem in pieno centro storico

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Domenica 12 aprile alle ore 11.00 sarà inaugurata, presso il Palazzo Ducale di #Revere, la mostra di #pittura “Le emozioni del viaggio”, che vede protagonisti gli artisti veneti #LauraGioso e #BeniaminoPonza. - facebook.com facebook

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