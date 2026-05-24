Il Quirinale ha aperto un sito dedicato agli 80 anni della Repubblica, invitando gli utenti a creare e condividere video personali. La piattaforma si presenta come un archivio digitale con milioni di immagini e storie legate alla storia repubblicana, permettendo a chiunque di partecipare e contribuire con il proprio racconto. La sezione invita le persone a esprimere il proprio rapporto con la Repubblica attraverso contenuti multimediali.

AGI - Un grande 'album di famiglia' da sfogliare, con milioni di volti e storie. E' già online “ Per me la Repubblica è. ", iniziativa messa in campo dal Quirinale per l' ottantesimo anniversario della Repubblica italiana. Sul sito del Quirinale i video sulla Repubblica italiana. Chi vuole, può entrare in questo album raccontando in un video di pochi secondi cosa significhi la Repubblica per lui o lei. Il sito dedicato è www.ivoltidellarepubblica.quirinale.it e ospita già alcuni contributi. I contributi dei bambini. Molti i contributi dei bambini, "per me la repubblica è il posto in cui nessuno resta mai escluso e siamo tutti uguali e tutti amici", spiega il piccolo Lorenzo da Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Quirinale lancia il sito per gli 80 anni della Repubblica, "Fai il tuo video"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il discorso di Chivu al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Italiana Mattarella

Notizie e thread social correlati

AIRA, in Sicilia il secondo Raduno Nazionale: oltre 500 partecipanti per celebrare gli 80 anni della RepubblicaLa Sicilia ospiterà nel fine settimana il secondo Raduno Nazionale di AIRA – Anziani Italia Rete Associativa, nella località di Piraino, in provincia...

Una mostra per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e il primo voto alle donneVenerdì 29 maggio alle ore 11 si terrà l’inaugurazione di una mostra presso i Portici della Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia a Fasano.

Argomenti più discussi: Tra le onorificenze per i Cavalieri del Lavoro anche un marchigiano: domani al Quirinale la consegna ufficiale; PRESIDENZA REPUBBLICA - QUIRINALE * MATTARELLA RICEVE IL PREMIER INDIANO MODI, PRESENTE TAJANI; Sanità e aree interne, scontro politico sulla lettera di Marsilio a Mattarella.

Il Quirinale lancia il sito per gli 80 anni: 'Fai il tuo video per la Repubblica'. L'iniziativa è stata lanciata dal Colle in occasione dell'anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno del 1946 #ANSA x.com

Il Quirinale lancia il sito per gli 80 anni: Fai il tuo il video per la RepubblicaL'iniziativa lanciata dal Colle in occasione dell'anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno del 1946 (ANSA) ... ansa.it