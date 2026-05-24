Il Quirinale ha avviato una campagna che invita i cittadini a inviare brevi video in cui esprimono cosa rappresenta per loro la Repubblica. L’iniziativa coincide con le celebrazioni per il 2 giugno, anniversario della nascita della Repubblica, e si rivolge a tutti, inclusi personaggi pubblici come attori e musicisti. Il messaggio chiede di condividere il proprio punto di vista con un video di pochi secondi, invitando così la partecipazione popolare alle celebrazioni.

“Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video “. Con questo claim il Quirinale ha lanciato una nuova iniziativa per celebrare l’ anniversario della nascita della Repubblica e festeggiarne gli 80 anni, il prossimo 2 giugno. Per l’occasione è stata creata una piattaforma che si è già popolata di video: l’invito è quello di realizzare una breve clip con il proprio smartphone e rispondere all’incipit “per me la Repubblica è.”. L’iniziativa è stata comunicata dalla presidenza con una nota pubblicata sul sito del Colle: “L’anniversario non può non essere anche, e specie per le nuove generazioni, un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana, sulla storia recente del nostro Paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per me la Repubblica è…”: da Checco Zalone a Riccardo Zanotti, il Quirinale celebra il 2 giugno e chiede ai cittadini di mandare i loro video

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