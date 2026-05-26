Per aumentare la massa muscolare, è necessario assumere una quantità di proteine adeguata. La quantità consigliata varia in base a peso, livello di attività e obiettivi individuali. In generale, si consiglia di consumare tra 1,2 e 2,0 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno. La quantità può essere calcolata moltiplicando il peso in kilogrammi per il fabbisogno proteico raccomandato. È importante distribuire l'assunzione di proteine durante i pasti principali.

La costruzione di una dieta equilibrata dipende anche dall'obiettivo che ci si è prefissati. Se l'intenzione è quella di vedere aumentare la propria massa muscolare, è importante aumentare il quantitativo di proteine che si consumano. Bisogna però identificare il giusto livello di proteine da inserire nella dieta. Il livello ideale per una persona adulta si aggira tra 1.2-1.6 grammi di proteine per chilo di peso, naturalmente la percentuale sale se l'obiettivo cambia e c'è il desiderio di veder crescere la massa muscolare. L'importante è scegliere i prodotti giusti, evitando carni raffinate che possono prevedere l'aggiunta di zuccheri o additivi chimici, usare anche proteine vegetali e usare condimenti semplici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Per diventare muscolosi quante proteine servono effettivamente? Ecco come si calcola la quantità

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