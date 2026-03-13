Quando è Pasqua 2026? Ecco come si calcola la data

Il 13 marzo 2026 si tiene a Roma una domanda ricorrente: quale sarà la data di Pasqua? La festività non ha una data stabile e cambia ogni anno seguendo regole astronomiche e metodi di calcolo specifici. La data viene determinata in base a un calendario che tiene conto del ciclo lunare e dell’equinozio di primavera.

Roma, 13 marzo 2026 – Ogni anno torna la stessa domanda: quando cade Pasqua? La festività non ha una data fissa e varia in base a regole astronomiche. Conoscere la data in anticipo è utile per famiglie, imprese e operatori turistici, che possono così organizzare ponti e attività. Oggi motori di ricerca e intelligenze artificiali forniscono rapidamente la risposta, ma il calcolo della Pasqua resta un intreccio affascinante di storia, matematica e convenzioni religiose (basta sapere che le radici risiedono addirittura nel Concilio di Nicea del 325 d.C.). Quando viene Pasqua quest’anno. Nel 2026 la Pasqua cade domenica 5 aprile, con Pasquetta il 6 aprile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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