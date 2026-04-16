Un uovo è un alimento molto ricco di proteine, contenendo circa 6-7 grammi di proteine di alta qualità per unità. Le proteine sono distribuite principalmente nell’albume, che rappresenta la parte bianca, mentre il tuorlo ne contiene circa la metà, insieme a grassi e altri nutrienti. Per sfruttarne al meglio le proprietà, si può consumarlo sia cotto che crudo, anche se la cottura aiuta ad aumentare la sicurezza e facilita l’assorbimento delle proteine.

Le proteine sono uno dei macronutrienti fondamentali per l’organismo e svolgono numerose funzioni essenziali: contribuiscono alla costruzione e al mantenimento dei muscoli, supportano il sistema immunitario, partecipano alla produzione di enzimi e ormoni e sono importanti anche per la salute di pelle, capelli e ossa. Inoltre favoriscono il senso di sazietà e aiutano a mantenere stabile il livello di energia durante la giornata. Per questo motivo è importante assumerne quantità adeguate attraverso l’alimentazione, e le uova sono tra gli alimenti più consigliati in questo senso: anche un singolo uovo, infatti, contiene delle proteine di alta qualità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quante proteine contiene un uovo e come mangiarlo per sfruttarne le proprietà

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