taglio del risparmio e investimenti in calo spingono la recessione

L’aumento e la durata dei due conflitti in Ucraina e Medioriente stanno provocando effetti negativi sui sistemi economici mondiali. In particolare, si registra una diminuzione dei risparmi e degli investimenti, fattori che contribuiscono a spingere verso una recessione. Le tensioni internazionali continuano ad influenzare i mercati e le attività economiche a livello globale.

L’accentuarsi e il perdurare dei due maxi conflitti in corso, in Ucraina e Medioriente, stanno scatenando complesse e durature situazioni negative per i sistemi socioeconomici globali. Il primo termometro che misura i rischi rovinosi per l’economia riguarda il procedere dei mercati finanziari regolamentati a livello globale, che sovente sono espressi dalle posizioni che assume durante una giornata il Dow Jones, a cui si accodano quelli europei e asiatici. Nelle ultime due settimane gli indici sono passati da negativi a positivi e viceversa fino ad 8 volte per seduta. Piazza Affari da inizio conflitto nel suo indice guida FtseMib ha perso tra l’8 e il 12%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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