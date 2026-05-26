Pensioni giugno 2026 | date di pagamento e cosa sapere

Le pensioni di giugno 2026 saranno pagate il 1° giugno dall’INPS, che effettuerà il versamento del cedolino mensile. In questa data saranno applicate le trattenute per IRPEF e addizionali regionali e comunali.

Quando saranno pagate le pensioni giugno 2026? Lunedì 1° giugno INPS liquiderà il cedolino mensile di pensione su cui vengono effettuate le consuete trattenute per IRPEF e addizionali regionali e comunali. A rendere note le date di pagamento e le novità del cedolino di giugno un’apposita news dell’INPS del 21 maggio, pubblicata nella sezione “INPS Comunica” del portale istituzionale “inps.it”. Analizziamo la novità in dettaglio. Indice. Pensioni giugno 2026: le date di pagamento. Pensioni giugno 2026 in contanti. Dove scaricare il cedolino della pensione?. Pensioni giugno 2026: le trattenute fiscali. Pensioni giugno 2026: altre possibili trattenute mensili. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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Pagamento pensione giugno 2026: data di accredito e cedolino

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