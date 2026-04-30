Pensioni maggio 2026 | date di pagamento e tutti i dettagli del cedolino

L’INPS ha annunciato che il cedolino delle pensioni di maggio 2026 sarà disponibile a partire da martedì 21 aprile. Sul sito ufficiale sono state pubblicate le principali informazioni riguardanti le modalità di pagamento e le date di accredito. Per i pensionati, si tratta di un aggiornamento importante che riguarda le prossime operazioni di pagamento previste per il mese in questione.

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Pensioni maggio 2026: date pagamenti INPS e novità sui ricalcoli

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