Pensionato vince una casa e 200mila euro
Un pensionato ha vinto una casa e 200.000 euro tramite il concorso n. 113 di VinciCasa, il gioco di Win for Life di Sisal. La vincita è stata annunciata giovedì 23 aprile. La premiazione riguarda un premio in denaro e un immobile, messi in palio dal concorso. La vincita è stata formalizzata attraverso la presentazione dell’incasso.
È stata presentata, per l’incasso, la vincita del concorso n. 113 di giovedì 23 aprile di VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal che mette in palio un premio concreto e tangibile: la casa. Il "5" è stato centrato a Albano Laziale (Roma) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Brocchini situato in Via Rossini, 77. Combinazione vincente: 2 – 6 – 14 – 25 – 38. Il premio, costituito da 500.000 euro sarà ripartito così: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la parte restante è dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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