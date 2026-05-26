pensionato vince una casa e 200mila euro

Notizia in breve

Un pensionato ha vinto una casa e 200.000 euro tramite il concorso n. 113 di VinciCasa, il gioco di Win for Life di Sisal. La vincita è stata annunciata giovedì 23 aprile. La premiazione riguarda un premio in denaro e un immobile, messi in palio dal concorso. La vincita è stata formalizzata attraverso la presentazione dell’incasso.