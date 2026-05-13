Vince una casa e 200mila euro con cinque numeri fortunati

Martedì 12 maggio 2026, un giocatore ha vinto una casa e 200.000 euro grazie a VinciCasa, la formula di gioco di Sisal che offre premi in denaro e immobili. La vincita è arrivata con cinque numeri fortunati estratti durante l’estrazione di ieri. La persona ha ottenuto il premio immediatamente, senza ulteriori condizioni da soddisfare. La vincita rappresenta uno dei premi più rilevanti assegnati in questa modalità di gioco.

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Nell’estrazione di ieri, martedì 12 maggio 2026, un fortunato giocatore ha vinto una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.Il “5” – riporta Agimeg – è stato.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trova cinque numeri fortunati e vince 52mila euroUna vigilia della Festa della Liberazione che un fortunato vincitore (o fortunata vincitrice, questo non ci è dato saperlo) non dimenticherà... Parma, vinta una casa con VinciCasa: 200mila euro in denaro per un fortunato giocatoreNell’estrazione del 3 aprile 2026 un giocatore parmense centra il “5” e conquista un premio da mezzo milione di euro, tra denaro immediato e immobile... Temi più discussi: Vince una casa e 200mila euro con cinque numeri fortunati; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 4 maggio; Volley, l'Olimpia Teodora vince in casa e celebra la promozione in A3; IL PUNTO DELLA DOMENICA - La 17 vince in rimonta e vola ai quarti, goleada per la 14. Simone Pontisso, Tommaso Cassandro e Pietro Iemmello mandano il Catanzaro in semifinale play-off per la 3ª stagione consecutiva. La squadra di Alberto Aquilani vince in casa il preliminare contro l'Avellino di Davide Ballardini, qualificatosi da 8° dopo una x.com Vince una casa e 200mila euro indovinando cinque numeriNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... napolitoday.it Vince 167 milioni alla lotteria ma viene arrestato per furto con scasso: ruba in una casa la «somma irrisoria» di 12mila dollariJames Farthing, 51 anni, è stato arrestato sabato con l'accusa di furto con scasso di secondo grado e possesso di marijuana, dopo che le telecamere di sicurezza lo avrebbero ripreso mentre si ... ilmattino.it