Pellegrinaggio alla Mecca l' ascensione al monte Arafat | il timelapse

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 1,5 milioni di pellegrini musulmani si sono spostati da Mina al Monte Arafat in Arabia Saudita durante l’Hajj. Si tratta del momento centrale del pellegrinaggio, che rappresenta l’ascensione al monte Arafat. Il movimento si è svolto in modo coordinato e organizzato, con i partecipanti che hanno percorso il tragitto in diverse fasi. La giornata ha visto un afflusso massiccio di persone in un’area di grande rilevanza religiosa.

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Oltre 1,5 milioni di pellegrini musulmani si sono spostati da Mina al Monte Arafat in Arabia Saudita, segnando il culmine spirituale del pellegrinaggio alla Mecca, l’Hajj. Vestiti con l’ihram bianco gli uomini e con abiti lunghi le donne, i fedeli trascorrono la giornata in preghiera nella pianura nei pressi del monte. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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