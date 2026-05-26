Pellegrinaggio alla Mecca l' ascensione al monte Arafat | il timelapse

Notizia in breve

Oltre 1,5 milioni di pellegrini musulmani si sono spostati da Mina al Monte Arafat in Arabia Saudita durante l’Hajj. Si tratta del momento centrale del pellegrinaggio, che rappresenta l’ascensione al monte Arafat. Il movimento si è svolto in modo coordinato e organizzato, con i partecipanti che hanno percorso il tragitto in diverse fasi. La giornata ha visto un afflusso massiccio di persone in un’area di grande rilevanza religiosa.