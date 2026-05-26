Il nome di Italiano viene indicato come favorito per la panchina del Napoli, superando Allegri secondo alcune fonti. Iraola e Grosso non sono considerate opzioni concrete per la società partenopea. La discussione sulla sostituzione di Conte prosegue con continui nomi emersi nel circolo mediatico.

Il circo mediatico attorno alla successione di Antonio Conte sulla panchina del Napoli continua a produrre nomi a getto continuo. A fare un po’ di ordine (e molta pulizia) ci ha pensato Alfredo Pedullà, che dal suo canale YouTube ha tracciato uno scenario ben preciso, smentendo categoricamente alcune narrazioni delle ultime ore e delineando il vero testa a testa per il nuovo ciclo azzurro. In cima alla lista di De Laurentiis, secondo l’esperto di mercato, in questo momento c’è Vincenzo Italiano, che avrebbe messo la freccia su Massimiliano Allegri. E le piste alternative? Solo rumore di fondo. Il sorpasso di Italiano. De Laurentiis, per l’anno del centenario, sembra orientato a un ritorno alle origini tattiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pedullà: “Italiano ha superato Allegri. Iraola e Grosso non sono piste reali per il Napoli”

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