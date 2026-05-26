Pedalata tra paesaggi rurali e viticoltura
Sabato 30 maggio alle 15 si svolge una pedalata di circa 22 km nel territorio di Terrazzo, attraversando aree rurali e zone dedicate alla viticoltura. L’evento permette di esplorare i paesaggi agricoli e di conoscere aspetti legati alla memoria storica locale e alla sostenibilità ambientale. La pedalata si svolge nel pomeriggio e si concentra sulla scoperta del paesaggio rurale e delle pratiche agricole presenti nella zona.
Si parte sabato 30 maggio, nel pomeriggio dalle 15, con la "", di circa 22 km alla scoperta del territorio di Terrazzo, tra paesaggi rurali, memoria storica e sostenibilità. L'itinerario prevede due tappe principali, Corte Chiesa, antica corte agricola. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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