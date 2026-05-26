Pedalata tra paesaggi rurali e viticoltura

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 15 si svolge una pedalata di circa 22 km nel territorio di Terrazzo, attraversando aree rurali e zone dedicate alla viticoltura. L’evento permette di esplorare i paesaggi agricoli e di conoscere aspetti legati alla memoria storica locale e alla sostenibilità ambientale. La pedalata si svolge nel pomeriggio e si concentra sulla scoperta del paesaggio rurale e delle pratiche agricole presenti nella zona.